Dopo Pasqua allerta meteo per vento forte, mercoledì deciso calo termico

Attualità

Rimini

| 13:01 - 13 Aprile 2020

Foto Stefano Giacomini.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 13/04/2020 ore 12:30



Martedì 14 Aprile



Avvisi: Allerta di Protezione Civile per vento e stato del mare.

Stato del cielo: Nuvolosità irregolare con schiarite nella seconda parte della mattinata, mentre nuovi addensamenti riguarderanno il territorio provinciale muovendo dal mare verso le zone interne nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: generalmente assenti tra notte e prima parte di mattinata, possibili piovaschi o brevi rovesci tra tardo mattino e pomeriggio, in veloce esaurimento.

Temperature: in diminuzione, minime comprese tra +7°C e +12°C, massime comprese tra +16°C e +20°C.

Venti: deboli al mattino, in progressivo rinforzo nel pomeriggio fino a divenire moderati-forti da Nord-Est. Raffiche fino a 60-70 km/h lungo la costa.

Mare: poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento e mare fino a molto mosso dal pomeriggio. Localmente agitato al largo.

Attendibilità: alta.



Mercoledì 15 Aprile 2020



Stato del cielo: Sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in diminuzione: minime comprese tra +4°C e +9°C, massime comprese tra +12°C e +14°C.

Venti: localmente moderati al mattino da Nord-Est lungo la costa, in successiva attenuazione.

Mare: da molto mosso a mosso con moto ondoso in ulteriore attenuazione nel corso del pomeriggio-sera.

Attendibilità: molto alta.



Giovedì 16 Aprile 2020



Stato del cielo: Sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in diminuzione nei valori minimi, compresi tra +3°C e +6°C, in aumento nei valori massimi, compresi tra +15°C e +18°C

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Linea di tendenza: La settimana si concluderà all’insegna di un contesto prevalentemente stabile e con temperature massime che da Venerdì 17 Aprile torneranno a collocarsi sui +19/22°C. Maggiore nuvolosità Sabato 18 e soprattutto Domenica 19 Aprile, con probabile arrivo di una perturbazione da Lunedì 20 la quale potrebbe essere in grado di apportare piogge maggiormente distribuite e qualche temporale. Dinamica tuttavia da accertare coi prossimi aggiornamenti.



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram