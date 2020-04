Coronavirus San Marino: muore 89enne. Quindici nuovi casi nelle ultime 48 ore

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:58 - 13 Aprile 2020

Ospedale di Stato di San Marino..

A San Marino nelle ultime 48 ore sono 15 i nuovi casi di positività al Covid-19 e purtroppo si aggiunge un decesso, quello di un 89enne sammarinese (il totale è di 36). I casi attuali di positività salgono dunque a 282. In ospedale ci sono tre nuovi pazienti. In totale 15 in terapia intensiva (8 donne e 7 uomini, 5,3% dei contagiati) e 28 nelle degenze in isolamento (12 donne e 16 uomini, il 9,9% del totale). In isolamento a domicilio si trovano in 239, l'84,8% del totale). Nelle ultime 48 ore non ci sono state nuove guarigione, che sono ferme a quota 53. Le quarantene terminate sono 919.