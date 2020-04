Sgr Servizi: facilitazioni per pagamento di gas e luce

Attualità

Rimini

| 12:03 - 13 Aprile 2020

Sgr Servizi Rimini.

Sgr Servizi aggiunge nuove opportunità per agevolare il pagamento delle utenze di consumo di gas e luce dei suoi clienti in questo periodo di emergenza anche economica.



Dopo aver stabilito la possibilità di rateizzare in tre importi i consumi fatturati a marzo 2020, ora SGR Servizi interviene con un’ulteriore opportunità rivolta a coloro che si trovano in condizioni di particolare disagio.



Chi si trova in cassa integrazione o ha ricevuto approvazione a domanda per accedere al bonus partite iva dei 600 euro da parte di Inps o Enasarco, oppure gli imprenditori che hanno dovuto chiudere l’attività, potrà rateizzare in sei pagamenti le fatture in scadenza ad aprile.



“Stiamo cercando di stare più vicini possibili alla nostra comunità – dice Micaela Dionigi, Presidente del Gruppo Sgr – col senso di responsabilità e di attenzione che definisce la nostra attività commerciale. Siamo concretamente vicini alle strutture sanitarie, ai nostri 400 dipendenti e alle loro famiglie, ma vogliamo aggiungere altre agevolazioni ai clienti, soprattutto coloro che più di altri stanno patendo il blocco che col comportamento prudente e rispettoso delle norme speriamo si allenti presto”.



Sgr Servizi ricorda l’opportunità di registrarsi allo Sportello Web e attivare il servizio Bollett@click per evitare spostamenti superflui, oltre a risparmiare tempo e carta.



Lo Sportello Web SGR – sul sito www.sgrservizi.it - permette ai clienti di avere un quadro completo dei propri consumi di energia, gestire le informazioni anagrafiche in qualsiasi momento, comunicare l'autolettura con i consumi in tempo reale, consultare le bollette e riceverle in formato digitale, effettuare pagamenti tramite carta di credito.



Chi attiva la domiciliazione bancaria potrà sostituire la bolletta cartacea risparmiando un euro a bolletta. La domiciliazione bancaria non prevede alcun costo aggiuntivo e non comporta alcuna variazione alle condizioni contrattuali in essere. Le frequenze di lettura del contatore e di emissione delle fatture rimangono invariate.