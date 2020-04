La canzone di Mario Fucili e dei 78 bit nel video di Pasqua della Nazionale del Cuore Attori e Cantanti

Sport

Rimini

13 Aprile 2020

Mario Fucili con la Nazionale del Cuore Attori e Cantanti.

La canzone "Gli anni degli anni" dei 78 Bit, band romagnola, è la colonna sonora di un simpatico video di Pasqua della Nazionale del Cuore Attori e Cantanti e della Nazionale Giornalisti Rai. In tempi di emergenza coronavirus e in presenza di misure restrittive che hanno costretto tutti i calciatori, dalla serie A alla Terza Categoria, ad appendere momentaneamente le scarpe al chiodo, giornalisti e celebrità del piccolo schermo e del cinema si sono messe simpaticamente in gioco, sfidandosi in una partita di calcio a distanza, tra palleggi, colpi di testa e tuffi, con tanto di telecronaca. Tra le clip video quelle di Toto Schillaci, il campione delle Notti Magiche di Italia '90 che peraltro canta con i 78 Bit "Gli anni degli anni"; di Aldo Baglio del trio "Aldo, Giovanni e Giacomo", di Alvaro Vitali, Stefano Masciarelli e Paolo Sassanelli. Nel video c'è anche il corianese Mario Fucili, frontman dei 78 Bit, ex calciatore dilettante e attaccante della Nazionale del Cuore Attori e Cantanti. L'invito finale di tutti è ovviamente "restare a casa".