Bellaria Igea Marina: a Pasquetta consegna porta a porta di uova di Pasqua per i bambini

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 10:42 - 13 Aprile 2020

Consegna uova di pasqua gratis ai bambini di Bellaria Igea Marina.

Uova di Pasqua gratis ai bambini di Bellaria Igea Marina: la bella iniziativa, organizzata da Gm Eventi, associazione Verdeblu e amministrazione comunale, è in programma per Pasquetta. Dalle 14.30 di oggi (lunedì 13 aprile) i volontari che hanno aderito consegneranno le uova porta a porta. Ai bambini e alle famiglie si raccomanda di non correre verso le automobili e di aspettare che l'uovo sia lasciato sulla porta di casa o davanti al cancello, nel rispetto delle normative anti covid-19. L'arrivo dei volontari sarà accompagnato dalla musica: un tocco di colore e di simpatia per portare sorrisi, in tempi di emergenza sanitaria e di isolamento domiciliare.