Coronavirus, i dati di Pasqua: a Rimini città 601 contagiati

Attualità

Rimini

| 07:49 - 13 Aprile 2020

Piazza Cavour.

Il trend che fa ben sperare, in Provincia di Rimini, riguarda soprattutto la percentuale dei nuovi pazienti trattati in ospedale.

Sui 29 nuovi pazienti di ieri, 28 sono in isolamento domiciliare perché asintomatici o con sintomi lievi, uno solo portato in ospedale. Dato che ha una duplice lettura: o si sta aumentando il numero di tamponi (il dato riminese non è stato comunicato), estendendo la ricerca di casi anche a persone con sintomatologia blanda, oppure - come ricarcato dal Commissario Straordinario alla sanità della Regione Venturi nell'intervento di sabato scorso - il virus sta diventando meno aggressivo, come confermerebbero anche le dimissioni dagli ospedali in tutta la regione. La speranza è che il trend si confermi anche nei prossimi giorni, benché l'uscita dall'emergenza sia ancora lontana. Degli ultimi casi di positività, dodici riguardano la città di Rimini, cinque quella di Cattolica, tre Misano, mentre a Riccione si è registrato un solo nuovo caso. Aumento di un'unità anche per San Giovanni in Marignano, Morciano, Bellaria e Santarcangelo, nonché per Sant'Agata Feltria. Dopo qualche giorno di "calma", si registra così un nuovo caso in Alta Valmarecchia. I decessi totali salgono a 139. In rapporto ai casi di positività accertati (1706), il tasso di mortalità è dell'8,1%.



I casi Comune per Comune



Rimini 601

Cattolica 220

Riccione 215

Misano 114

San Giovanni 122

Santarcangelo 52

San Clemente 36

Montescudo/colombo 30

Morciano 32

Coriano 65

Novafeltria 26

Bellaria Igea Marina 35

Saludecio 17

Verucchio 17

Pennabilli 10

Mondaino 8

San Leo 7

Montefiore 6

Gemmano 4

Montegridolfo 5

Talamello 3

Poggio Torriana 6

Maiolo 2

Sant'Agata Feltria 2