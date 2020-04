Attualità

Pesaro

| 07:35 - 13 Aprile 2020

I casi di positività al Coronavirus nella Provincia di Pesaro Urbino sono.

Anche in Provincia di Pesaro Urbino rallentano i contagi da Coronavirus. Sono 19 infatti i nuovi casi di positività riscontrati a ieri (domenica 12 aprile). Nelle Marche sono stati in tutto 92, a fronte dell'esame di 997 tamponi. Aumenta il numero dei decessi: otto rispetto ai cinque delle 24 ore prima. Diminuiscono le persone in terapia intensiva: da 27 a 23. In tutta la Regione sono aumentati i guariti e dimessi: 411 nelle ultime 24 ore, per un totale di 1489.