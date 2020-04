VIDEO Incidente con l'auto alla rotonda: 30enne in gravi condizioni

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 19:13 - 12 Aprile 2020

Nel giorno di Pasqua si è registrato un grave incidente a San Martino dei Mulini. Alle 17.45 di oggi (domenica 12 aprile) una Citroen C3, guidata da un 30enne, si è schiantata contro la rotatoria tra le vie Tomba e Trasversale Marecchia. Il giovane dopo il sinistro è stato ricoverato in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Il trasporto è avvenuto con l'elisoccorso. Sul posto, per i soccorsi, il personale del 118, affiancato dai Vigili del Fuoco, dai Carabinieri e della Polizia Stradale. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine.