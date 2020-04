Pasqua: giornata di deserto a Rimini, controlli dissuadono vacanzieri

Attualità

Rimini

| 17:49 - 12 Aprile 2020

Pattugliamento degli elicotteri.

Gli appelli e i controlli massicci, annunciati e attuati, sulla Riviera romagnola per far desistere le persone dalla tentazione di una breve gita al mare hanno funzionato: la domenica di Pasqua è stata una. giornata di deserto a Rimini, sul mare, ma anche in centro e sulle prime colline. Continuo il pattugliamento degli elicotteri e delle auto delle forze dell'ordine. La statale Adriatica, asse di solito trafficatissimo che corre parallelo alla costa, è pressoché deserta. Andando da una parte all'altra della città le auto si contano sulle dita di una mano.