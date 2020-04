Pasqua Rimini: super lavoro rider per consegne pranzo a domicilio 

Attualità

Rimini

| 15:02 - 12 Aprile 2020

Una domenica di Pasqua di super lavoro per i rider: in molti, infatti, anche nel riminese, hanno deciso di regalarsi un pranzo speciale per Pasqua, ordinandolo nei ristoranti che hanno ottenuto l'autorizzazione a rimanere aperti per preparare le porzioni da asporto. Molte sono state le richieste arrivate sia direttamente ai locali, che alle varie piattaforme di delivery. Naturalmente chi ha consegnato si è attenuto alle norme vigenti in materia del trasporto alimentare previste da decreti e ordinanze attualmente in vigore. Un servizio per trovare la forza di andare avanti in periodo economico molto difficile.