Covid-19: ciclista sorpreso dalla Polizia, abbandona la bici e si nasconde tra le cabine della spiaggia

| 11:22 - 12 Aprile 2020

Polizia di Rimini impegnata nei controlli.

A seguito della chiusura dell’attività dell’aeroporto Fellini di Rimini, anche il personale della Polizia di Frontiera, in servizio presso lo scalo aereo è stato impiegato nei controlli finalizzati alle verifiche del rispetto delle norme di contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Nei giorni scorsi sono state controllate persone, in particolar modo nei parchi e sul lungomare. In particolare un uomo, in particolare, ha tentato di nascondersi tra le cabine di uno stabilimento balneare, abbandonando la propria bicicletta. Una donna invece è stata sorpresa a fare fitwalking a circa 7 km dalla propria abitazione. E non sono mancata persone sanzionate due-tre volte.

Un uomo è stato denunciato per falsa autocertificazione: aveva detto di essere diretto a lavoro, ma la sua giustificazione non è stata confermata dal datore di lavoro.