| 10:00 - 12 Aprile 2020

Un nostro lettore segnala una scritta ingiuriosa contro il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, apparsa ieri (sabato 11 aprile) sull'asfalto stradale della Statale 16, di fronte all'Eurospin, in direzione Rimini-Riccione dopo la rotonda dei pompieri. "Gnassi da domani mangio a casa tua, ladro", si legge nella scritta ingiuriosa di chi evidentemente non ha preso di buon grado le attuali restrizioni, peraltro derivate da normative nazionali e regionali, per limitare i contagi da covid-19.