Donazione per l'ospedale, pasti e mascherine: Rimini for Mutoko si attiva per emergenza Covid-19

Attualità

Rimini

| 09:07 - 12 Aprile 2020

Rimini for Mutoko (foto di repertorio).

In occasione della Pasqua, Rimini For Mutoko, oltre a fare gli auguri a tutta la cittadinanza, traccia un bilancio delle proprie attività: due i progetti in realizzazione legati all'attuale emergenza sanitaria. Si tratta dell'acquisto di un respiratore per le persone che escono dalla terapia intensiva, da donare all'ospedale Infermi; dell' acquisto di 1000 pasti per la Caritas e di 1000 mascherine per i bisognosi. Solidarietà nazionale, ma anche internazionale: l'associazione ha provveduto all'invio della fornitura di farmaci all'ospedale Luisa Guidotti in Zimbawe.

"Come vedete, noi non ci fermiamo e insieme a tutti voi proseguiamo il cammino! Ancora non sappiamo se quest'estate potremo organizzare i nostri eventi, ma continuiamo con la raccolta fondi per realizzare i nostri progetti! Di seguito il nostro IBAN: IT66M0623024293000030596543 per contribuire con le vostre donazioni!", si legge nella nota pubblicata da Rimini For Mutoko.