Comune di Montegridolfo e pro loco regalano uova di pasqua ai bambini

Attualità

Montegridolfo

| 07:30 - 12 Aprile 2020

Alcuni volontari impegnati nella consegna delle uova di Pasqua.

A Montegridolfo, in tempi di emergenza sanitaria, c'è attenzione anche per i bambini, costretti anche loro a casa dalle misure restrittive adottate dalle autorità. Il piccolo comune riminese ha indetto un concorso, "Disegna Montegridolfo" aperto a tutti gli scolari delle materne, elementari e medie. Con la pagina dedicata su Facebook, vengono poi rilasciati degli articoli e delle riflessioni sul patrimonio artistico e culturale della Comunità montegridolfese.



Queste sono solo alcune delle azioni messe in campo per Montegridolfo e da venerdì 10 aprile, questa partecipazione alle difficoltà collettive, si è materializzata con un dono. Per volontà dei giovani della Pro Loco e con l'aiuto dell'amministrazione comunale sono state consegnate a tutti i bambini di Montegridolfo delle uova di Pasqua.



"Il gesto è apparentemente semplice, ma in questo momento tutto diventa più complicato: si pensi solo alle autorizzazioni per permettere il transito dei volontari che si sono resi disponibili per la consegna.

Tutto però viene ripagato dal sorriso dei bambini. Le parole dei volontari al ritorno delle missioni, raccontano degli occhi delle persone che parlano senza voce, ma che dicono grazie", si legge in una nota dell'amministrazione comunale.