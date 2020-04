Anche il sindaco di Rimini impegnato nelle consegne delle mascherine agli anziani

Attualità

Rimini

| 18:58 - 11 Aprile 2020

Il sindaco di Rimini consegna le mascherine.

E’ continuata per tutto il pomeriggio di oggi (sabato 11 aprile) la consegna porta a porta delle mascherine chirurgiche che il Comune di Rimini ha deciso di destinare alla propria popolazione più fragile e anziana, la fascia generazionale più colpita dal virus Covid-19.



Sono circa 9000 i riminesi over 65 a cui, sulla base degli elenchi anagrafici geolacalizzati su mappa, viene personalmente consegnata la mascherina. Oggi accanto ai volontari della Protezione civile e delle associazioni del volontariato anche il sindaco Andrea Gnassi e gli assessori Anna Montini e Jamil Sadegholvaad, tutti impegnati in questo sforzo che troverà conclusione nella giornata di martedì (13 aprile).