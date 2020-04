Coronavirus: prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sul riminese

Attualità

Rimini

| 16:48 - 11 Aprile 2020

Stefano Bonaccini.

Saranno prorogate fino al 3 maggio, in linea con il provvedimento del Governo, le ordinanze che impongono misure più restrittive rispetto al resto d'Italia alle province di Rimini e Piacenza. Lo ha annunciato, alla presentazione dell'hub per la terapia intensiva, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. "Sto preparando le ordinanze - ha detto Bonaccini - si tratta di restrizioni che stanno dando risultati". Le ordinanze estendono ulteriormente le misure per le attività produttive, vietano assembramenti con più di due persone e prevedono ulteriori forme di prevenzione.