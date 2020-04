Scomparso a 88 anni il Vescovo emerito Mariano De Nicolò

Attualità

| 16:45 - 11 Aprile 2020

Nel riquadro Monsignor Mariano De Nicolò.

Rimini piange la scomparsa del Vescovo Emerito, Monsignor Mariano De Nicolò, deceduto questa mattina (sabato 11 aprile) dopo una lunga malattia all'età di 88 anni. Nato a Cattolica il 22 gennaio 1932, Monsignor De Nicolò era stato ordinato sacerdote il 9 aprile del 1955, di sabato santo, mentre la nomina a Vescovo di Rimini era arrivata l'8 luglio 1989. Il suo successore, Francesco Lambiasi, è stato il suo successore dal 3 luglio 2007.





Il cordoglio del sindaco di Rimini, Andrea Gnassi





Esprimo il profondo cordoglio della comunità riminese per la scomparsa del Vescovo Emerito di Rimini, monsignor Mariano De Nicolò, spentosi dopo una lunga malattia. È stato pastore della Chiesa riminese dal 1989 al 2007, una lunga fase temporale caratterizzata da una profonda riorganizzazione ecclesiastica. In questi 18 anni il Vescovo Mariano ha lasciato una impronta autentica anche nella società riminese, grazie alla sua fortissima azione, allo stesso tempo morale e concreta. Un protagonista vero di anni di grandi cambiamenti, in cui ha saputo guidare con determinazione e anche con decisi richiami pubblici alla coerenza tra valori cristiani e vita sociale e di comunità. A lui un grande ringraziamento anche per avere dato impulso alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dello straordinario patrimonio storico e artistico della chiesa locale. Così come decisivo fu il suo impegno e il suo impulso, insieme alle istituzioni e ad altri attori locali, per portare l’università –a Rimini, intuendone la strategicità nelle dinamiche di uno sviluppo fondato sulla conoscenza e sulle eccellenze didattiche.





Il cordoglio del presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi





Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa del nostro Vescovo emerito monsignor Mariano De Nicolò, ed esprimo il mio cordoglio, che è quello di tutta la comunità della Provincia di Rimini. Se n’è andato nei giorni della Pasqua della resurrezione un uomo buono, nelle parole e nelle azioni, che è stato il pastore della comunità provinciale per diciotto anni. Il Vescovo Mariano ha fatto molto per il nostro territorio, sposando i valori cristiani con una coerente e incisiva azione sociale. Era un uomo che credeva fermamente nell’importanza della conoscenza e della cultura ed è stato in tal senso un protagonista imprescindibile della vita pubblica del nostro territorio, dando un impulso decisivo ad importanti realizzazioni che oggi sono patrimonio di noi tutti.