| 07:29 - 12 Aprile 2020

Lo abbiamo ammirato, recentemente, nei panni del premier Giuseppe Conte e del professore Franco Locatelli della protezione Civile. Per gli auguri di Buona Pasqua, l'imitatore Carlo Frisi ha scelto di riproporre un suo "vecchio" personaggi, l'ex Premier Romano Prodi. Nel video Carlo si presenta prima in versione "naturale", per poi indossare parruca, occhiali e mascherina, dando vita alla divertente imitazione.