Santarcangelo: consegna dei libri della biblioteca a domicilio

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:01 - 11 Aprile 2020

Biblioteca Baldini.

Partirà dalla prossima settimana il servizio della biblioteca Baldini per i prestiti di libri e dvd a domicilio, realizzato grazie a un accordo tra Fo.Cu.S., Comune di Santarcangelo e Protezione civile. Da mercoledì 15 aprile i residenti di Santarcangelo iscritti alla rete bibliotecaria della Romagna e San Marino possono dunque richiedere la consegna a domicilio di materiali librari o audiovisivi della biblioteca.



Per attivare il servizio e verificare la disponibilità del libro o dvd scelto occorre contattare la biblioteca chiamando il numero 0541/356.299 (lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13) o mandare un messaggio sulla pagina Facebook (www.facebook.com/Biblioteca.Baldini.Santarcangelo) a partire da mercoledì 15 aprile. Accedendo al portale della rete delle biblioteche della Romagna e di San Marino (https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/Opac.do) è inoltre possibile consultare tutto il catalogo dei materiali della biblioteca. In tal caso occorre tuttavia tenere conto del fatto che la disponibilità di libri e dvd potrebbe non essere aggiornata in tempo reale, poiché – per garantire il servizio di prenotazione e consegna a domicilio – gli operatori della biblioteca non possono utilizzare le consuete procedure automatizzate di registrazione dei prestiti.



La consegna dei libri – che sarà effettuata dai volontari della rete di Protezione civile – è prevista per la giornata del giovedì, ma in base alle richieste pervenute si valuterà se ampliarla anche al lunedì.