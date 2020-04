A passeggio per il centro storico di Rimini. Fermati dagli agenti li aggrediscono: arrestati

Cronaca

14:28 - 11 Aprile 2020

In violazione delle restrizioni alla circolazione, giustificate dall'emergenza sanitaria in corso, quattro ragazzi camminavano, senza metà apparente, per le vie del centro cittadino: è quanto segnalato ieri (venerdì 10 aprile) da diversi cittadini riminesi. Intorno alle 20.40 il gruppetto è arrivato in piazza Cavour, dove sono intervenuti il personale dell'Arma e quello della Squadra Volanti. Due giovani, in particolare, hanno iniziato a insultare e minacciare gli agenti, pretendendo di poter andare tranquillamente in giro senza giustificato motivo, fino a quando, spostatisi in Largo Giulio Cesare, hanno aggredito gli agenti, ferendone uno: una 25enne italiana e un 31enne albanese, entrambi residenti a Rimini, il secondo con diversi precedenti, sono stati così arrestati. Questa mattina (sabato 11 aprile) l'arresto è stato convalidato: in attesa del processo, il giudice ha disposto l'obbligo di firma nei confronti dei due indagati.