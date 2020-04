Rimini: benefattore anonimo dona uova di Pasqua ai bisognosi. Completata consegna mascherine

Attualità

Rimini

| 14:05 - 11 Aprile 2020

Consegna delle mascherine a Rimini.

Si è conclusa la distribuzione gratuita delle mascherine facciali, organizzata davanti a 53 esercizi commerciali sparsi sul territorio comunale dal Comune di Rimini, avvalendosi della rete di 140 volontari che si sono messi a disposizione dal primo pomeriggio di ieri per far giungere ai riminesi una gran parte della fornitura destinata a Rimini dalla Regione Emilia Romagna. Accanto a questo compito non ha rallentato la macchina d’aiuto e solidarietà sugli altri fronti. Sono circa 400, infatti, i pacchi contenenti generi alimentari vari che in queste ore i volontari della Protezione civile comunale stanno distribuendo ad altrettante famiglie disagiate riminesi. Un pacco – dono da cui non poteva mancare anche l’uovo di Pasqua donate da un anonimo, in un gesto di generosità e di solidarietà a cui hanno dato il proprio contributo come Il Melograno, l’Istituto per la famiglia, Il Forno di via Giuliani, Paolo Piraccini e tutta la sezione Alpini emiliano romagnola, Dalba dolciumi di Gatteo a mare, Linea Blu, Sanfang Huang (Alessandro) della Despar Miramare e diverse altre persone che come il donatore delle tantissime uova di pasqua Venchi hanno preferito mantenere l’anonimato.





Monopattini Lime a disposizione gratis della Croce Rossa di Rimini



Sono otto i monopattini di Lime che la Croce rossa riminese potrà usare nella consegna dei medicinali ai cittadini che a causa della pandemia in atto non possono recarsi a ritirare autonomamente. E così Lime, una delle due società operanti con i propri monopattini free floating nel territorio riminese, ha deciso di collaborare con la Croce Rossa, in prima linea durante l’emergenza del coronavirus. Gli operatori della Croce Rossa, ad esempio, potranno così attraversare il centro di Rimini, dal Palacongressi a piazzale Kennedy, in dieci minuti.