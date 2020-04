Coronavirus San Marino: più di otto contagiati su dieci sono in isolamento domiciliare

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:26 - 11 Aprile 2020

Ospedale di Stato di San Marino.

A San Marino otto casi di positività in più al Coronavirus. In totale, all'11 aprile, ci sono 268 casi positivi: in rianimazione rimangono in quattordici, equamente ripartiti tra uomini e donne (5,2% dei contagiati totali), in ospedale nelle degenze di isolamento 15 uomini e 12 donne (27 pazienti, 10,1% dei contagiati totali). In isolamento a domicilio sono in 227, 108 uomini e 119 donne (84,7% dei contagiati totali). Purtroppo si aggiunge un decesso (totale 35), mentre sono 53 i guariti (+3 rispetto a ieri, venerdì 10 aprile). Le quarantene termiante sono 903. Il prossimo aggiornamento sui dati di contagio da Covid-19 sarà reso dal Gruppo di Coordinamento per l'Emergenze lunedì 13 aprile.