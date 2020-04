Concerto di Remo Anzovino al teatro Galli trasmesso in diretta Facebook per Pasqua

Eventi

Rimini

| 12:41 - 11 Aprile 2020

Remo Anzovino nell'ultimo concerto al teatro Galli di Rimini.

Un grande regalo dedicato a Rimini. Il compositore Remo Anzovino, esibitosi al Teatro Galli il 18 dicembre scorso nella grande serata che la Clinica Nuova Ricerca dedicò alla città in collaborazione con il Comune di Rimini, ha deciso di proporre sulla sua pagina Facebook nella serata di Pasqua il video di quella serata indimenticabile.



“Questa è certamente la Pasqua più strana che avremo mai vissuto, ma forse anche una delle più emozionanti – dice Anzovino - Abbiamo dunque pensato di fare un piccolo regalo speciale, proprio nella sera di Pasqua, ad una città che amo e nella quale abitano miei grandi amici. Auguro una Pasqua serena, ovviamente a casa, con i nostri cari”.



Il compositore pianista Remo Anzovino è uno dei massimi esponenti della musica strumentale italiana e internazionale, molto legato alla città. Al concerto, davvero memorabile, Anzovino fu affiancato dall’Orchestra Rimini Classica.



L’appuntamento è quindi per la sera di Pasqua, domenica 12 aprile, alle ore 22:00 in streaming sulla pagina Facebook di Remo Anzovino: facebook.com/remoanzovino