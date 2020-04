Covid-19, servizi straordinari di sicurezza: sanzionate 45 persone

| 12:32 - 11 Aprile 2020

In concomitanza dell’arrivo delle festività pasquali, i Carabinieri del Comando Provinciale di Rimini hanno dato avvio a straordinari servizi di controllo del territorio, concentrati soprattutto sul controllo della circolazione stradale e sulla vigilanza nei centri turistici della Provincia (Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria Igea Marina, Santarcangelo di Romagna, Talamello etc.).

Nell’ambito della Provincia è stata predisposta una pianificazione che vedrà mediamente l’impiego giornaliero di 85 pattuglie, con un ulteriore elemento di novità: la presenza di rinforzi del Reggimento Carabinieri di Bologna lungo il litorale della riviera riminese e di altri centri turistici, ove è prevedile l’afflusso di cittadini insofferenti alle attuali restrizioni per l’emergenza COVID-19.



In particolare, in questo fine settimana sono già stati presidiati con posti di controllo e posti di blocco la via Adriatica, la via Emilia nonché le principali strade consolari e altre strade minori, nel corso della quale il Prefetto della Provincia di Rimini - D.ssa Alessandra Camporota - e il Col. Giuseppe Sportelli, Comandante Provinciale dei Carabinieri, hanno incontrato i Militari impegnati in tali servizi ringraziandoli per il gravoso e importante servizio assolto e formulando a loro e le rispettive famiglie i più fervidi voti augurali.

Durante questo servizio di controllo, che ha visto anche il “pattugliamento” aereo svolto con Elicottero proveniente dall’Elinucleo di Forlì-Cesena, i Militari dell’Arma nelle ultime 24 ore hanno già controllato 241 persone e 12 esercizi, nel corso della quale a 45 persone sono state variamente contestate l’inosservanza delle disposizioni anti-covid19 in riferimento al rispetto del Decreto che prevede per gli inottemperanti una sanzione pecuniaria da Euro 400 a Euro 3.000.