Mascherina obbligatoria in luoghi chiusi a Coriano: l'amministrazione emette l'ordinanza

Attualità

Coriano

| 12:17 - 11 Aprile 2020

Spesa con mascherina a Coriano.

L'amministrazione comunale ha deciso di emettere un’ordinanza per continuare a ridurre contagio visto che i numeri a Coriano risultano in aumento.

La salute è un bene prezioso e rispettare le regole è un dovere. Per evitare situazioni difficili presso i negozi tutti dovranno accedere ad ogni esercizio commerciale o ad altri luoghi aperti al pubblico adottando tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, indossando obbligatoriamente la mascherina o comunque qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca.