Al via il servizio gratuito di consegna a domicilio dei pacchi spesa per il territorio dell’Alta Valmarecchia

| 11:59 - 11 Aprile 2020

La distribuzione delle derrate alimentari.

E’ iniziata ufficialmente oggi, 11 Aprile 2020, alla presenza di vari Sindaci della Valle, la consegna gratuita dei pacchi di derrate alimentari per sostenere i cittadini che versano in condizione di difficoltà economica a causa dell'emergenza Coronavirus dell’Alta Valmarecchia. L’obiettivo di questo servizio di consegna è quello di fornire un aiuto alle famiglie che per una serie di motivi, pur essendo in stato di profonda povertà e in carico ai Servizi Sociali o alla Caritas Zonale, non potevano beneficiare dei buoni spesa Comunali. L’organizzazione del servizio di consegna a domicilio dei pacchi è stata affidata ai Servizi Sociali dell’Unione di Comuni Valmarecchia che, in stretta collaborazione con il gruppo di Protezione Civile Alta Valmarecchia Soccorso (A.V.S.) e la Caritas Diocesana San Marino-Montefeltro,s ono riusciti nell’obiettivo di offrire anche questo servizio prima della Santa Pasqua2020. Tutte e tre le Istituzioni (Unione di Comuni, Caritas e A.V.S.) in una settimana hanno concordato il da farsi, individuando prima la platea dei beneficiari e poi organizzando l’acquisto delle derrate e la loro distribuzione che in realtà, per le emergenze, è già iniziata da qualche giorno.



“La situazione di emergenza creata dal Covid-19–spiega il Sindaco di Novafeltria e Presidente dell’Unione di Comuni Dr. Stefano Zanchini – ha facilitato una fattiva collaborazione tra Istituzioni, realtà Diocesane e terzo settore; in pochissimi giorni infatti sono riusciti insieme a costruire un sistema integrato capace di rispondere efficacemente ai bisogni concreti delle nostre famiglie più fragili e bisognose”.



Si fa presente infatti che i Servizi Sociali dell’Unione di Comuni e A.V.S. da più di un mese stanno organizzando anche la consegna della spesa a domicilio per le persone anziane e fragili dell’Alta Valmarecchia, acquisendo la prenotazione telefonica nella mattinata e consegnandola direttamente al domicilio lo stesso pomeriggio.



“Mi preme inoltre sottolineare - continua il Dr. Zanchini -che questo progetto è stato sostenuto da molti negozi di generi alimentari della vallata che si sono resi disponibili a ricevere tutte le donazioni in prodotti da parte dei loro clienti,per andare ad incrementare le derrate disponibili. Voglio inoltre ricordare che moltissimi hanno fatto giungere forniture gratuite di prodotti come l’Azienda “Tipica”srl di Montescaglioso (MT) che ha donato 500 confezioni di polpa di pomodoro o come la Ditta Salcavi di Talamelllo che ha fornito gratuitamente lo stabile dove vengono stoccate le derrate per poi essere trasportate in tutti i Comuni della Valle con la collaborazione anche della Protezione Civile di Pennabilli e Sant’Agata Feltria”. Insomma una vera e propria gara di solidarietà tra tutte le realtà della Valmarecchia per cercare di arginare i grandi disagi e sofferenze che il Covid-19 ha determinato.