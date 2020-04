Eventi

Riccione

| 09:02 - 11 Aprile 2020

Doppio appuntamento per il weekend di Pasqua con “La musica non si ferma”, i dj set in streaming del Peter Pan club di Riccione, con la programmazione curata dalla direttrice artistica del locale Tanja Monies. Dopo quello di Eugenio Colombo di ieri sera, si prosegue questa sera con Gianluca Vacchi e domenica con Michel Cleis. I djset andranno in onda dalle 21.30 sul sito www.peterpanclub.net (infoline 393 5027597). Vacchi, in particolare, andrà in onda dalla sua residenza di Miami.