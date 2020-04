Attualità

Nazionale

19:47 - 10 Aprile 2020

Conte, se cediamo adesso rischio ripartire daccapo. Premier in conferenza stampa, tenere alta attenzione anche Pasqua, dal 14 aprile aperte cartolibrerie e librerie. Anche negozi per neonati e bambini, e taglio boschi. Necessari 1500 mld euro per emergenza europea, servono eurobond subito per economia di guerra.