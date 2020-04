La tintarella in casa con il ‘lettino d’asporto’: a Rimini il sole in relax arriva a domicilio

Attualità

Rimini

| 19:02 - 10 Aprile 2020

Il Tortuga Beach.

I romagnoli, si sa, sono un popolo ricco di ingegno e di risorse e anche in questo particolare periodo che stiamo affrontando, soprattutto a ridosso della Pasqua, il “Tortuga Beach” si è inventato “Il lettino d’asporto”. La bella stagione sarebbe dovuta partire proprio in questi giorni, ma il Covid-19 ha bloccato tutto.







COME E’ NATA L’IDEA



A spiegarcelo è il figlio del titolare del bagno, nelle zone 66A/67, Federico Bronzetti. Ci racconta che, in attesa che la stretta si allenti e si possa finalmente mettere i piedi nella sabbia, dovevano inventarsi qualcosa. «L’idea è venuta a mio padre Maurizio, soprattutto con questo bel sole, e in vista del weekend pasquale, perché aspettare per la tintarella estiva? Purtroppo siamo costretti a restare a casa ed è giusto così, per il bene nostro e di tutti! Cosa c’è di più rilassante di godersi un po’ di relax in giardino o sul balcone su un lettino? Ebbene il lettino abbiamo pensato di portarlo noi. Lo staff del Tortuga Beach, insieme al Kiosko - Chiringuito 67, consegnerà i lettini, con ben quattro posizioni per lo schienale, direttamente a casa».





COME FUNZIONA IL SERVIZIO



«Disponiamo di circa un migliaio di lettini, ci stiamo organizzando per consegnare, qualora ce ne fosse bisogno, anche fuori provincia». Il lettino costa 99 €/pz., con una cauzione di 40 € e 10 € di spedizione. Non c’è limite, potrà essere in comodato d’uso anche tutta l’estate, poi sarà lo stesso staff a venirlo a ritirare. Inoltre per i clienti o per quelli futuri che usufruiscono di questo servizio, per quest'estate il lettino sarà già pagato anche in spiaggia e la cauzione sarà riconsegnata. Il servizio è già attivo. Insomma, fiduciosi che la tintarella potremo prenderla sulle nostre belle spiagge, con il lettino d’asporto ci portiamo avanti.





Maria Assunta (Mary) Cianciaruso