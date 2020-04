Dodicimila euro donati all'Ausl dall'Associazione Nazionale Carabinieri di Rimini

Attualità

Rimini

| 18:06 - 10 Aprile 2020

Uomini dell'Arma in congedo.

Nei giorni scorsi il Sottotenente Antonio De Iaco, Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Rimini, ha versato a mezzo di bonifico, all'Azienda USL della Romagna, la somma di dodicimila euro raccolti con una apposita sottoscrizione tra i soci, per l'acquisto di un ventilatore polmonare e altro materiale per la cura del coronavirus, a sostegno del reparto di Anestesia Rianimazione dell'Ospedale "Infermi" di Rimini. "La direzione ospedaliera e la Direzione generale Ausl Romagna ringraziano sentitamente l'Anc per l'importante contributo", si legge in una nota dell'Ausl.