Vende mascherina a prezzo triplicato, segnalazione a Riccione

Rimini

| 16:18 - 10 Aprile 2020

Il prezzo di una mascherina chirurgica aumentato da 1,90 euro a 5,50 euro in una settimana. E' quanto segnala una nostra lettrice: "Farò anche immediata segnalazione alla Guardia di Finanza e anche a Federconsumatori Rimini". Una settimana fa la donna si è recata in una farmacia della sua città, Riccione, per acquistare due mascherine, spendendo 3,8 euro (1,9 a pezzo). Nella stessa farmacia, sette giorni dopo, il prezzo è triplicato: "Nella concitazione non ci ho fatto caso inizialmente, avendo acquistato anche altri prodotti; ma quando sono arrivata a casa e ho controllato lo scontrino, sono rimasta sorpresa dall'importo relativo alla mascherina".