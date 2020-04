Rimini: partita la distribuzione delle mascherine gratuite. 140 volontari in azione

Attualità

Rimini

| 16:18 - 10 Aprile 2020

Al via le consegne delle mascherine.

Oggi (venerdì 10 aprile) alle 14 sono partite a Rimini le varie squadre per la distribuzione delle mascherine davanti a 53 punti vendita alimentari e per consegnarle alle 38 farmacie; mascherine imbustate singolarmente, a cui viene aggiunto insieme il volantino con le istruzioni per l'uso

Continua nel frattempo il porta a porta selettivo.

Alle 14 in via Ungheria, presso la sede della Protezione civile, c'erano circa 140 volontari pronti a partire: 80 della stessa Protezione civile, 40 del "Team Bota", 20 scout. Altre 25.000-30.000 mascherine dovrebbero essere pronte stasera per essere consegnate domani.