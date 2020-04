Rimini: trovato al parco Cervi con diverse dosi di droga, pusher denunciato

Cronaca

Rimini

| 16:02 - 10 Aprile 2020

Pattuglia Squadra Volante.

Nel corso dei controlli operati per verificare il rispetto delle normative anti-Covid 19, la Squadra Volanti della Polizia di Rimini ha individuato un 26enne peruviano al Parco Cervi. Il giovane, alla vista degli agenti, è scappato verso via Trieste. L'inseguimento si è concluso in via Tola: il 26enne, durante la fuga, si è sbarazzato vanamente di un primo involucro, contenente 27 grammi di marijuana. Al termine della perqusizione della sua abitazione sono stati trovati altri 108 grammi della stessa sostanza stupefacente: il peruviano è ora indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.