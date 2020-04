Cronaca

Rimini

| 15:52 - 10 Aprile 2020

Foto di repertorio.

Ladri in azione ieri sera (giovedì 9 aprile), intorno alle 22.30, in via Caduti di Marzabotto a Rimini. Ignoti hanno utilizzato la grata di un tombino per distruggere la vetrata di un canapa shop e per introdursi all'interno dell'esercizio, rubando fertilizzanti per la marijuana e due lampade per la coltivazione della stessa. Sul posto è intervenuta la squadra Volanti, che ha avviato le indagini.