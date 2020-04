Coriano, 100 domande per i buoni spesa. Scelti i beneficiari

Attualità

Coriano

| 14:53 - 10 Aprile 2020

Buoni spesa.

A Coriano si è chiusa l'8 aprile scorso la prima fase dedicata alla assegnazione dei buoni spesa: circa 100 le domande pervenute. I buoni sono stati assegnati e gli operatori provvederanno a contattare direttamente i beneficiari per spiegare loro come verranno accreditati e dove potranno essere spesi. Cinque ad oggi i negozi che hanno aderito, ma resta aperta la possibilità di partecipare al progetto, così da ampliare la platea dei punti vendita nel territorio corianese. Dopo questa prima fase emergenziale finalizzata alla distribuzione dei buoni spesa alle persone maggiormente in difficoltà, si riapre da martedì il bando al fine di proseguire la distribuzione alle fasce sociali a maggiore rischio di impoverimento. L'amministrazione comunale, in una nota, spiega di aver fatto la scelta della distribuzione per gradi: "In primis alle emergenze, al fine di essere tempestivi nelle istruttorie delle domande e nell'accreditamento dei buoni spesa. La seconda fase sarà per dare risposte a coloro che hanno qualche piccola risorsa o sono già seguiti dai servizi ma, a causa del protrarsi delle misure restrittive, sono prossimi a trovarsi in una condizione di indigenza. In tal modo possiamo garantire equità e una analisi puntuale e capillare delle situazioni al fine di dare risposte a chi ha veramente bisogno". In ultima analisi, a distanza di 2 mesi della applicazione delle misure restrittive, gli uffici condurranno una mappatura puntuale su eventuali nuove situazioni di difficoltà che potrebbero emergere in questo lungo periodo di isolamento ed inattività.