Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:32 - 10 Aprile 2020

Gli scout di Bellaria rispondono all'appello della Protezione civile.

Gli Scout Cngei di Bellaria Igea Marina rispondono all'invito della locale Protezione Civile alla ricerca di nuovi volontari per aiutare i cittadini bisognosi. I Senior della sezione Scout hanno dato la loro disponibilità a prestare servizio presso la Protezione Civile per aiutare i loro concittadini che si trovano ad affrontare un momento di difficoltà. "Con lo spirito scout sempre vivo i Senior Scout Cnegi ispondono alla chiamata e iniziano il loro servizio per non lasciare indietro nessuno".