Santarcangelo: riparte la procedura per il cantiere della nuova scuola materna di Canonica

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:49 - 10 Aprile 2020

Cantiere scuola Canonica.

La Giunta comunale di Santarcangelo ha approvato il progetto di adeguamento dei lavori per la costruzione della scuola materna di Canonica. Si tratta di un passaggio fondamentale per poter procedere con l’affidamento dei lavori di completamento del nuovo edificio scolastico che avverrà mediante procedura aperta con contratto da stipulare a corpo, che fa seguito alla risoluzione del contratto di appalto con la ditta DDL srl.



Sottraendo l’importo dei lavori eseguiti da quest’ultima per una somma pari a 161.000 euro, per il completamento della scuola verranno affidati in appalto lavori per 963.055 euro. Ad essere interpellate – con la formula dello scorrimento – saranno le dodici aziende presenti in graduatoria: l’impresa che accetterà l’affidamento sarà tenuta a rispettare le stesse condizioni proposte dal primo aggiudicatario, cioè dalla ditta DDL.



Quanto ai tempi per completare la procedura necessaria ad interpellare le imprese, saranno definiti tenendo conto dei provvedimenti emanati a livello nazionale e regionale in conseguenza dell’emergenza Coronavirus.