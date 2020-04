Santarcangelo: al via interventi di manutenzione nella zona artigianale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:34 - 10 Aprile 2020

Sono in corso proprio in questi giorni alcuni interventi di manutenzione ordinaria nella zona artigianale al confine con la frazione di Santa Giustina: gli operai del Comune, infatti, sono al lavoro per lo sfalcio dell’erba ai margini delle strade, la pulizia delle banchine e altri interventi di minor entità. Dopo aver posticipato la manutenzione del verde nei parchi cittadini, che in questo momento sono chiusi al pubblico come misura di contenimento del Covid-19, la Giunta ha disposto l’intervento nella zona artigianale dal momento che alcune aziende – attive in settori riconosciuti come fondamentali dalla normativa per il contrasto al Coronavirus – sono ancora aperte. Dopo il passaggio degli operai in via dell'Olmo, via del Progresso, via dell'Arte, via della Quercia e via del Gelso per la cura del verde, la pulizia di alcune aree e la rimozione di materiali abbandonati, gli uffici comunali attiveranno Hera per la raccolta dei rifiuti e Anthea per alcuni interventi di piccola manutenzione. Anche in queste settimane di chiusura, inoltre, prosegue la manutenzione dei cimiteri comunali: oltre alla consueta attività di pulizia di loculi e vialetti, infatti, è in corso di svolgimento anche lo sfalcio dell’erba. Il Cimitero centrale, infine, anche se interdetto all’accesso del pubblico è presidiato tutte le mattine dal custode.