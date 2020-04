Francesco Mussoni, ecco il nuovo singolo del cantautore riminese: "Il giardino di limoni"

Attualità

Rimini

| 12:38 - 10 Aprile 2020

Francesco Mussoni.

"Pasqua con chi vuoi" è un detto popolare che purtroppo non trova riscontro nella realtà di questo complesso periodo...ma certamente si può scegliere di trascorrere la domenica di Pasqua ascoltando della buona musica di autori locali: il 12 aprile infatti sarà l'occasione giusta per scoprire il nuovo singolo del cantautore riminese Francesco Mussoni dal titolo "Il Giardino di Limoni".



La canzone, scritta a quattro mani insieme a Gianluca Morelli del gruppo musicale Landlord, è prodotta da PMS Studio e da Studio TarisP di Bologna.



"Il Giardino di Limoni": il brano parla della difficile ricerca della libertà nel mondo moderno, sempre più filtrata attraverso i media, privata dei suoi ideali e dei suoi problemi.

Il titolo ed alcuni passaggi della canzone richiamano la lotta del popolo palestinese che si batte far arrivare la propria voce al di sopra della violenza quotidiana e al di là del muro che separa Gaza dal resto del mondo.



Francesco Mussoni è un cantautore riminese che ha deciso di prendere sul serio la musica in modo improvviso e tardivo. Non sentendosi di appartenere ad un genere musicale ben preciso, ama spaziare dal cantautorato italiano alle sperimentazioni elettrofolk di oltreoceano. Nel dicembre 2017 è uscito il suo primo EP dal titolo Fiato, anticipato nel periodo estivo dall'omonimo singolo, realizzato mediante una campagna di crowdfounding e distribuito dalla YourVoice Records. Nel 2018 firma con PMS Studio in seguito alla sua esibizione al Teatro del Navile di Bologna all'interno della rassegna "Bologna, una città per cantare", dove vince il premio della giuria per il migliore arrangiamento. Il 2019 inizia con l'uscita del singolo "Spazio Libero", il quale precede l'uscita di questo ultimo lavoro.