Rallenta di nuovo la crescita della pandemia a San Marino, sono 11 i nuovi positivi in 24 ore

Repubblica San Marino

| 12:38 - 10 Aprile 2020

Rallenta la crescita dei casi positivi al Coronavirus nella Repubblica di San Marino dopo i dati preoccupanti degli ultimi due giorni con un incremento importante di dati, legato però anche al maggior numero di test (tamponi e sierologici) effettuati negli ultimi giorni (72 nelle ultime 24 ore) grazie alla maggior disponibilità da una parte, alla ricerca di infetti tra chi ha pochi sintomi oppure è asintomatico dall'altra. Sono 11 le nuove positività di venerdì portando il totale attuale a 260 persone (219 in isolamento domiciliare, l'84,2%).



Altro dato positivo è la stabilità nel numero dei decessi, che resta fermo a 34, e il nuovo guarito che porta il numero totale a 50. Ad oggi sono 27 le persone ricoverate (10,4%) nelle aree di degenza dedicate al Covid, con un trend in costante diminuzione, mentre restano 14 i ricoveri in terapia intensiva (5,4%)



La ricerca di nuovi casi positivi si sta effettuando in modo più ampio, soprattutto attorno ai nuclei familiari di persone in isolamento domiciliare preventivo o in quarantena (219 a domicilio per contatto con persone dubbie o positive ma senza accertamento della positività, 446 in regime di quarantena per conclamata positività, di cui 43 personale sanitario e 7 forze dell'ordine).



Sono stati effettuati oltre 1100 tamponi, questo significa che è stato testato finora il 3 per cento della popolazione sanamarinese. I contagi ad oggi sono 270, lo 0,8 per cento del totale dei residenti.



I 5 pazienti risultati positivi mercoledì 8 aprile nel reparto di medicina sono stati riportati in reparto dopo l'opportuna disinfezione e un temporaneo trasferimento nel reparto di ortopedia.