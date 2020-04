Anche la polizia provinciale di Pesaro e Urbino farà più controlli sul territorio

Attualità

Pesaro

| 12:09 - 10 Aprile 2020

La polizia provinciale di Pesaro e Urbino.

In linea con l’aumento dei controlli sul territorio disposto anche dai Prefetti di Rimini Alessandra Camporota e di Pesaro e Urbino Vittorio Lapolla per le festività pasquali, anche la vicina Provincia di PU intensificherà l’attività della polizia provinciale.



Oltre ai controlli sulle strade e alle verifiche legate ai decreti ministeriali, verranno monitorati i luoghi più sensibili per scongiurare eventuali assembramenti. «Ringrazio il comandante Daniele Gattoni e tutti gli agenti della polizia provinciale per l’intensa attività di questo periodo – evidenzia il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, «nonostante l’organico ridotto in seguito alla riforma delle Province, che ha di fatto portato ad un mancato turn over con il blocco delle assunzioni, non è mai venuta meno la loro disponibilità».