Attualità

Rimini

| 12:01 - 10 Aprile 2020

La donazione di mercoledì mattina al personale di primo soccorso.

Safety Car di Rimini ha donato mercoledì al personale sanitario e di emergenza del 118 Romagna Soccorso 250 tute antibatteriche omologate Cee, quindi idonee per il servizio sanitario, e uno ionizzatore bilaterale adatto sia per ambienti che per veicoli di soccorso di ambulanze e automediche, come segno di riconoscenza per lo spirito ammirevole e di collaborazione per quello che fanno tutti i giorni per la cittadinanza.