11:49 - 10 Aprile 2020

La sede di Confartigianato a Rimini (foto da Google).



In Regione ci sono quasi 300 mila micro-piccole imprese, di cui quasi la metà, 135 mila 863 gestite da imprese familiari: per loro il Centro studi di Confartigianato Emilia-Romagna stima un calo del fatturato di marzo del 29 cento, pari al 2,5 per cento su base annua.

Si tratta di aziende che lavorano soprattutto in servizi non commerciali, a seguire nel manifatturiero allargato e nelle costruzioni: del totale, 12184 sono in provincia di Rimini.