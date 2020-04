Cronaca

Rimini

| 11:27 - 10 Aprile 2020

Sono 18 gli anziani ospiti dell'Asp Valloni di Rimini morti per aver contratto la Covid-19. SI dati sono relativi alla parte dell'azienda gestita dalla cooperativa Elleuno, che in una nota riferisce di essersi attenuta alle disposizioni vigenti. Quattro i decessi in ospedale e 14 nella struttura dove risulterebbero attualmente contagiati 59 ospiti su 64.