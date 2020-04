Sostegno psicologico durante l'emergenza, il Comune di Cattolica attiva il telefono amico

Attualità

Cattolica

| 10:49 - 10 Aprile 2020

Consulenze telefoniche.

Sono attivi dalla scorsa settimana due servizi telefonici di supporto psicologico e pedagogico per poter parlare con esperti del settore e chiedere eventuali consigli, attivato e coordinato dal Comune di Cattolica. Al numero rispondono il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12 tre psicologi e psicoterapeuti del Centro per le famiglie. Il martedì e il mercoledì risponde invece la pedagogista dei servizi 0-6 Barbara Galeazzi.



Il servizio di supporto psicologico è rivolto a famiglie, insegnanti ed educatori, singoli, con o senza figli, oltre che al più generale bisogno di ascolto e sostegno psicologico, relativamente a problematiche che la donna sta vivendo, in particolare relative a situazioni di disagio relazionale, familiare e personale.



«Abbiamo lavorato con zelo perché il servizio fosse attivo il più presto possibile», spiega la vicesindaca Valeria Antonioli, «consapevoli che una situazione così eccezionale, che si sta prolungando da tanto tempo, generi facilmente difficoltà emotive e psicologiche. Anche in questo settore ci sentiamo in totale vicinanza ai nostri concittadini».