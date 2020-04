Coronavirus, altri 4 morti a Pesaro. Record di guarigioni

Attualità

Pesaro

| 08:07 - 10 Aprile 2020

Finora sono 885 le guarigioni.

Sono 43 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Provincia di Pesaro e Urbino a 24 ore dal precedente bollettino (il giorno prima erano stati 45 in più, quindi la crescita è costante) e 4 i nuovi decessi (totali 682 in regione, 383 in provincia). Ad oggi sono dunque 2044 i contagiati dall’inizio dell’emergenza, 4955 in tutta la regione, numeri decisamente inferiori a quelli registrati in Emilia-Romagna.



Finora sono 885 le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati", risultati negativi al test ripetuto per due volte a distanza di 24 ore), più di 500 nelle ultime 72 ore. In terapia intensiva sempre 22 pazienti (133 in tutta la regione), mentre in isolamento domiciliare sono 3799 persone, di cui 504 operatori sanitari.