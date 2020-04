Novafeltria, è arrivata l'attesa banda ultra larga da parte della Tim

Attualità

Novafeltria

| 19:27 - 09 Aprile 2020

Veduta panoramica su Novafeltria.

Tim ha recentemente annunciato di aver realizzato un importante programma per portare la banda ultralarga in un significativo numero di “aree bianche” distribuite su tutto il territorio nazionale, tra cui il Comune di Novafeltria . L’iniziativa ha l’obiettivo di dare attuazione alle disposizioni emergenziali arrivate dalle principali Istituzioni e Autorità del Paese, in particolare il decreto “Cura Italia” per l’emergenza Covid-19 e le misure urgenti di Agcom riguardanti i servizi a banda larga e ultralarga. Un insieme di misure rivolte agli operatori con la richiesta di adottare tempestive iniziative atte a potenziare le infrastrutture di rete e a garantirne il funzionamento e l’operatività migliorandone la disponibilità, la capacità e la qualità, consentendo inoltre di rafforzare la rete gestendo i picchi di traffico di questa fase.

L’attivazione degli armadi tramite la fibra ottica nel Comune di Novafeltria consente di rendere disponbili a cittadini, imprese e alla stessa pubblica amministrazone i servizi a banda ultralarga fino a 200 Mbps in modo da soddisfare la crescente domanda di connettività di queste aree, anche nell’ottica di sostenere lo smart working e la didattica online. La rete in fibra ottica sviluppata da Tim, inoltre, abilita in prospettiva i servizi digitali che caratterizzano la “città intelligente”, come quelli per ottimizzare i trasporti, la mobilità urbana e la sicurezza, di monitorare l’ambiente con soluzioni per il controllo della qualità dell’aria e delle aree verdi, oltre ad allargare il campo delle offerte previste dai servizi di intrattenimento. Le imprese, inoltre, potranno accedere al mondo delle soluzioni professionali, come la unified communication, la videosorveglianza in HD e i servizi di cloud computing aziendali.



Il Comune di Novafeltria ringrazia la società Tim per la tempestività e la professionalità dimostrata in questo particolare e difficile momento della nostra comunità. Pandolfi Fabio (nella foto), Assessore ai Lavori Pubblici: "Nel frattempo dobbiamo tenere duro e mantenere serietà e responsabilità per uscire nel più breve tempo possibile da questa situazione. Insieme possiamo farcela, con l'aiuto di ciascuno di noi".