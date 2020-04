Un omaggio a Rimini in attesa della normalità, video da una nostra lettrice

Attualità

Rimini

| 16:25 - 09 Aprile 2020

In tempi di emergenza Covid-19 e di strette restrizioni, una nostra lettrice, la riminese Raffaella Golinucci, ha voluto omaggiare la città di Rimini con un video segnalato alla nostra redazione. Scrive Raffaella: "In questi giorni di isolamento, il silenzio e il mare sono ottimi compagni di viaggio nonché grande fonte di ispirazione. Pertanto ho pensato di omaggiare Rimini con un mio personale incoraggiamento, un assemblaggio di foto scattate da me negli anni". In attesa di poter rivivere la normalità della vita quotidiana, Raffaella ha voluto "mettere in circolo un po' di quelle emozioni che la nostra Rimini ci regala ogni giorni". L'auspicio della nostra lettrice è "condividere la mia positività e la mia personale ricerca di bellezza".