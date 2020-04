Montefiore Conca: il covid-19 ferma dopo secoli di storia la processione del venerdì santo

Attualità

Montefiore Conca

| 16:09 - 09 Aprile 2020

Processione del venerdì santo a Montefiore Conca (foto di repertorio).

Per la prima volta in secoli di storia, la Processione del Venerdì Santo – una tradizione che ogni anno si rinnova nelle strade di Montefiore Conca – non si svolgerà, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale legate al Coronavirus. Lo annuncia il sindaco del borgo della Valconca, Filippo Sica, il quale ci tiene a condividere con i propri concittadini un appello, invitandoli a non rinunciare allo spirito genuino della Pasqua nonostante la lontananza. L'amministrazione comunale ricorda anche la raccolta fondi avviata (SOS Montefiore Conca) che servirà a finanziare il reperimento di materiale igienico sanitario (mascherine, guanti, disinfettanti e igienizzanti) oltre a sostenere l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità per le famiglie in condizioni di maggiore disagio.



"Aiutaci ad aiutare" donando sul c/c intestato al Comune di Montefiore Conca

Iban: IT 30 S 03599 01800 000000139044

Causale: Montefiore Conca Emergenza Covid19



Di seguito il messaggio del primo cittadino:



Come ogni anno, ci apprestiamo a vivere il Venerdì Santo, giorno in cui viene commemorata la Passione di Cristo e la sua crocifissione.

Nonostante la secolare Processione del venerdì Santo non abbia mai incontrato ostacoli nella storia, si narra che nemmeno i Grandi Conflitti Mondiali siano riusciti ad impedirne l'esecuzione, purtroppo, quest'anno, a causa dell'infezione da Coronavirus, non potrà essere celebrata come la memoria dei montefioresi è abituata a ricordare.

Una Processione storica, ricca di tradizione e coinvolgimento, che da testimonianze dirette degli anziani del paese, solo una volta, la neve, nel corso dei secoli, riuscì a fermare. Si ricorda però con grande stupore e devozione che la mattina seguente, sul percorso tradizionale della processione, furono visibili solo le impronte delle zampe di alcuni uccellini, che sostituirono le orme del passaggio degli esseri umani.

Il sindaco di Montefiore e l'amministrazione comunale, desiderosi di creare comunque un momento di raccoglimento e unione comunitaria, invitano tutte le famiglie montefioresi ad esporre un lumino commemorativo alla finestra di ogni casa e sul rituale percorso della processione, per renderne vivo ed indelebile il ricordo, perché se è vero che la Tradizionale Processione del Venerdì Santo quest'anno non può vederci materialmente vicini , può però tenerci insieme se rivolgiamo un pensiero al suo significato più profondo, ai suoi simboli, alle sue luci, ai suoi suoni, alle emozioni che suscita in centinaia d'anni di memoria."



Nella giornata di domani, venerdì 10 aprile alle ore 21.15, sarà possibile anche seguire in streaming, attraverso la pagina Facebook ufficiale del Comune di Montefiore Conca, un piccolo contributo artistico realizzato dal regista Joseph Nenci per l'occasione.