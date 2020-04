Rimini: weekend pasquale con assaggio d'estate e qualche nuvola. Poi aria fredda da est

Attualità

Rimini

09 Aprile 2020

Il bollettino di Centro Meteo Emilia Romagna per il weekend di Pasqua.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Venerdì 10 Aprile



Stato del cielo: sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +4° e +8°, massime comprese tra +19° e +23°.

Venti: deboli da Nord-Ovest al mattino, di brezza nel pomeriggio.

Mare: calmo.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 11 Aprile



Stato del cielo: sereno su pianura, costa e collina; veloci annuvolamenti pomeridiani sui rilievi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +5° e +9°, massime comprese tra +20° e +24°.

Venti: deboli da Nord-Ovest al mattino, di brezza nel pomeriggio.

Mare: calmo.

Attendibilità: molto-alta.



Domenica 12 Aprile, Pasqua



Stato del cielo: inizialmente sereno, con velature in aumento dal tardo mattino. Poco nuvoloso nel pomeriggio, fino a molto nuvoloso la sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +8° e +10°, massime comprese tra +19° e +23°.

Venti: deboli da Est/Sud-Est, specie lungo la costa.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Lunedì 13 Aprile, Pasquetta



Stato del cielo: poco nuvoloso su pianura e costa, molto nuvoloso su collina e rilievi appenninici.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in lieve calo. Minime comprese fra +9° e +12°, massime comprese fra +17° e +21°.

Venti: di Libeccio da Sud-Ovest nelle zone interne, di brezza lungo la costa.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: l’afflusso di aria più fredda da Est determinerà un calo delle temperature già a partire da Martedì 14 Aprile, in ulteriore amplificazione nel corso di Mercoledì 15.

La nuvolosità rimarrà compatta sulla provincia riminese, con locali piovaschi nel corso di Martedì.



